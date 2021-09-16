В Госдуме поддержали проект о регулярных выплатах в 10 тысяч рублей для всех россиян

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Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству поддержал проект, который предполагает регулярную материальную помощь. Согласно нововведению, гражданине России могут рассчитывать на выплату от государства в размере 10 000 рублей.
В Госдуме пояснили: в России наметилась тенденция к сокращению в России количества рабочих мест. Помимо прочего, активно развиваются новейшие технологии, из-за чего во многих сферах человека уже заменяет машина. Это означает, что многие люди могут остаться без работы. Как заявили в Госдуме такая поддержка появится приблизительно в 2023 году.
В комитете Совета Федерации по экономической политике, заявили, что средства на выплаты можно брать у российских компаний, работающих с природными ресурсами, пишет konkurent.ru.
Ранее стало известно, что в Петербурге выплатили по 10 тысяч рублей всем педагогам города. Речь идет в том числе и о воспитателях детских садов, тренерах и других специалистах спортивных организаций.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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