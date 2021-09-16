В России пенсионерам и инвалидам, имеющим карту «Мир», дадут новую выплату до 20 тыс. рублей

Сегодня, 12:09

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В России пенсионерам и инвалидам, имеющим карту «Мир», дадут новую выплату до 20 тыс. рублей

В России пенсионеры и инвалиды, которые успели оформить карты «Мир», со следующего года смогут получить на них новую выплату до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает ресурс PRIMPRESS. Правда, на деньги могут рассчитывать только пожилые граждане, которые любят путешествовать.

Глава комитета по социальной политике Инна Святенко пояснила, что в 2022 году пенсионеры могут рассчитывать на так называемый туристический кешбэк.

Эта выплата - это своего рода возврат государством части затраченных человеком средств на покупку тура по России. В нынешнем году кешбэк за путешествия по родной стране смогли получить многие россияне. Но в следующем году, пишет издание, возвращать часть средств будут, скорее всего, только пенсионерам и инвалидам.

Максимальная сумма, которую можно вернуть за приобретенную путевку, будет ограничена 20 тысячами рублей.

В Совфеде рассчитывают на то, что кэшбек поспособствует популяризации внутреннего туризма.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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