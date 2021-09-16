С 20 сентября Сбербанк начинает выплаты россиянам по вкладам

Первые выплаты для экс-вкладчиков банка «Спутник» начнут поступать россиянам уже с 20 сентября — такую информацию предоставили в Сбербанке России. Указывается, что все вкладчики обанкротившегося банка «Спутник» получат свои средства в полном объеме, что по закону гарантируется государством. Об этом информирует «Primpress».

По разъяснению специалистов, за сохранность средств вкладчиков банка «Спутник», который лишился лицензии, отвечает госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». После проведенного тендера распределением средств по компенсации денег будет заниматься Сбербанк — первые возвраты средств произойдут уже 20 сентября. Указывается, что суммарное число средств, которые Сбербанк вернет вкладчикам «Спутника», составляет более 513 миллионов рублей. Сотрудники банка указали, что лучше всего подать заявления на возврат вклада в онлайн-режиме, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации — однако сделать это можно и лично в любом отделении Сбербанка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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