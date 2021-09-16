По 58 782 рубля: кому из граждан дадут «автоматическую» выплату

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В 2022 году некоторые денежные выплаты в России будут насчитываться гражданам в автоматическом режиме. Нововведение разработано Минтруда и социальной защиты.
Со следующего года выплаты гражданам будут назначаться в режиме социального окна, в беззаявительном порядке. Россиянам не придется обивать пороги различных инстанций, чтобы собрать необходимый пакет документов, да и вообще не надо будет куда-либо ходить. Денежные пособия будут поступать на банковскую карту.
С 2022 года в стране так будут выплачиваться пособия по беременности и родам. Они полагаются женщинам за 70 дней до непосредственно рождения малыша и в течение 70 дней после, пишет PRIMPRESS.
Сумма будет зависеть от зарплаты женщины.
В 2021 году максимальная выплата за весь период декрета исчисляется 340 795 рублей. Однако такие деньги получают только россиянки, которые до декрета получали среднюю зарплату порядка 73 тысяч рублей.
Согласно информации Росстата, нынче средняя начисленная зарплата в РФ составляет 58 782 рубля. Это значит, что именно на такую выплату (в среднем) могут рассчитывать большинство женщин, которые уходят в декрет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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