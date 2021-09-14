Экономисты назвали риски для России из-за высоких цен на газ в Европе

Сегодня, 15:59

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Экономисты назвали риски для России из-за высоких цен на газ в Европе

О рисках для России из-за высоких цен на газ в Европе рассказали эксперты.

Так, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой опасается, что в будущем цены могут резко обвалиться и произойдет это, когда Европа получит энергоресурсы из Азии или Африки, передает URA.RU.

В ближайшее время, отмечает Косой, для России высокая цена газа будет приносить хороший доход. Но важно понимать, что, скорее всего, длительное время они на высоком уровне удерживаться не будут.

«Такой взлет цен может привести к тому, что на европейский рынок может пойти газ из Африки. Могут переориентировать объемы экспорта газа, в том числе из США, которые сейчас были направлены на Азию, и это может иметь противоположный эффект. То есть так же, как был панический взлет цен на данном рынке, дальше может наступить охлаждение рынка и, наоборот, колебания, которые приведут к снижению цен на газ», — объяснил Владимир Косой.

Обратил он внимание и на то, что повышение цен на газ будет стимулировать разработку возобновляемых источников энергии. И это может спровоцировать в будущем снижение стоимости газа.

«При таком росте цен начинаются другие истории — гораздо более рентабельным становится зеленая энергетика, которая до сих пор считалась абсолютно нерентабельной. Но в условиях подобных колебаний увеличится интерес к выработке альтернативной энергии», — подчеркнул Косой.

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, высокий рост цен на газ «зеленые» используют как один из весомых аргументов в пользу возобновляемой энергии. Поэтому, если цены на газ будут удерживаться на высоком уровне, Европа ускорит отказ от него.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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