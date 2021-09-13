Денежная надбавка ждет российских пенсионеров с 1 октября 2021 года

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Ранее уже сообщалось, что накануне Дня пожилого человека, отмечаемого в России 1 октября, пенсионеры-соотечественники большинства регионов получат подарки и денежные единоразовые выплаты. Вместе с этим ожидается и увеличение суммы пенсионных выплат. Об этом сообщает Life.
Сумма выплат к этому празднику напрямую зависит от региона проживания пенсионера, причем, где-то могут выдать подарки, а где-то денежные пособия. Как отмечают эксперты, никаких заявлений дополнительно писать не нужно - деньги адресату на счет поступят автоматически.
«...Всё зависит от благосостояния региона. Информацию о выплатах можно уточнить в местных органах соцзащиты» — рассказал адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.
По словам юриста по экспертным заключениям «Европейской юридической службы» Ирины Беловой, с 1 октября в зависимости от окладов пересчитают пенсии военнослужащим и сотрудникам ряда федеральных органов исполнительной власти.
Также в ПФР напомнили, что до 1 октября российские пенсионеры должны определиться с порядком получения социальных услуг (НСУ) и в случае отказа от нее ему будет пересчитан денежный эквивалент такой услуги и добавлен к пенсии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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