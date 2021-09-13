Россияне скупают жилую недвижимость в Крыму

Россияне все больше обращают внимание на курортную недвижимость в Крыму, где цены на жилье растут не так быстро. Дело в том, что цены на жилые объекты в Сочи существенно выросли, что отпугнуло потенциальных покупателей. Как стало известно, в августе было продано всего 17,3 тысячи квадратных метров жилья, что на 36% меньше, чем в июле. Это указывает на то, что жилая недвижимость в Сочи россиян больше не привлекает.

Падение спроса обусловлено сокращением в городе реализуемого застройщиками жилья в рамках федерального закона о долевом строительстве. В Сочи достаточно объектов недвижимости, но они продаются в обход закона о долевом строительстве и стоят слишком дорого. Как отметила гендиректор компании Nedvex Юлия Галимова, цены на жилье в Крыму значительно ниже, чем в Сочи.

По данным, предоставленным гендиректором сервиса «Мир квартир» Павла Луценко, за лето спрос на новостройки в Крыму увеличился на 18,3%.

Вместе с тем Луценко заметил, что цены на крымскую недвижимость тоже не стоят на месте. Так, на юге полуострова в конце августа средняя стоимость жилья составляла 116 тысяч рублей за «квадрат», что на 12,5 % выше, чем в начале июня. Средняя стоимость квартиры в новостройке Ялты сейчас составляет 12,5 миллиона рублей, в Алуште — 9,6 миллиона рублей, в Севастополе — 7 миллионов рублей.

За год стоимость нового жилья в Крыму увеличилась на 37 %, сообщили в «Авито Недвижимость», пишет kommersant.ru .

Согласно прогнозам риелторов, к концу 2023 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Сочи вырастет до 1 миллиона рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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