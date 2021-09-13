Эксперты объяснили, почему в Турции отдыхать дешевле

Sohu: Американцы хотели надавить на Китай, но нарвались на неожиданную реакцию России
Пытаясь надавить на Китай, американцы отправили свой авианосец USS Carl Vinson из Санд-Диего в Тихий океан. В Sohu...Подробнее
В Турции отдых дешевле тура по России, и, к тому же, сервис выше, о чем уже не раз говорили туристы.
Эксперты объяснили, почему Турция может предоставлять туристам возможность комфортного отдыха по приемлемым ценам, передает «АиФ».
Проанализировал возможности туристической отрасли Турции и России заведующий кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев.
Успех Турции в развитии туризма он сравнил с работой крупного предприятия. По его словам, чем «масштабнее вся экономическая система, тем ниже издержки на производство единицы продукта, в данном случае одной путевки». Поэтому, накопив опыт, Турция может удешевить отдых для туристов, но при этом нарастить объемы выручки за счет объемов предлагаемых услуг.
Помогают удерживать низкие цены и низкие зарплаты, а также возможность отелей закупать необходимые им товары по низким ценам.
Турецкие власти, понимает вес туристической отрасли в экономике страны, всячески ее поддерживают. Например, авиакомпании получают деньги за привезенных туристов. Это, отмечает президент некоммерческой организации «Рустайм» Олег Безродный, снижает авиакомпаниям стоимость перелета в два раза.
Стоит учитывать, что в Турции туристический сезон продолжается дольше, чем на юге России. Поэтому российские курорты в сезон стремятся заработать столько, чтобы перекрыть расходы межсезонья. А это сказывается на цене всех предоставляемых услуг и реализуемых товаров.
Влияет на стоимость отдыха и налоговая политика. В России до 40% цены номеров в гостиницах составляют так называемые скрытые налоги, и это не дает возможности привлекать туристов низкими ценами на номера.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пытаясь надавить на Китай, американцы отправили свой авианосец USS Carl Vinson из Санд-Диего в Тихий океан. В Sohu...Подробнее
Новый социальный бонус от государства будет предоставлен российским пенсионерам, которым исполнилось 65 лет и выше —...Подробнее
Экс-участник элитного военного подразделения США «Морские котики» Роберт О’Нил сообщил о самой большой опасности,...Подробнее
Специалисты Пенсионного фонда России сообщили о возможности получения ежемесячного пособия в размере 11 303 рублей —...Подробнее
В Турции отдых дешевле тура по России, и, к тому же, сервис выше, о чем уже не раз говорили туристы. Эксперты...Подробнее
Украинские военные атаковали одну из крупнейших нефтехранилищ вблизи Донецка. Аvia.pro сообщает, что удар...Подробнее
На фоне появившихся в прессе сообщений о недавно закупленных Киевом у Анкары ударных беспилотников Bayraktar TB2 в...Подробнее
Военный эксперт Борис Рожин объяснил, что США никогда не были заинтересованы в защите Афганистана и свержении режима...Подробнее
Журналист Игорь Коротченко прокомментировал панические настроения в США и Европе из-за учений «Запад-2021». Он заявил,...Подробнее
Полчища тараканов заметил и жители Совхозной улицы в Москве. Большое количество прусаков, вылезающих из люков,...Подробнее
Комментировать