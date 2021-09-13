Эксперты объяснили, почему в Турции отдыхать дешевле

В Турции отдых дешевле тура по России, и, к тому же, сервис выше, о чем уже не раз говорили туристы.

Эксперты объяснили, почему Турция может предоставлять туристам возможность комфортного отдыха по приемлемым ценам, передает «АиФ ».

Проанализировал возможности туристической отрасли Турции и России заведующий кафедрой макроэкономического прогнозирования и планирования Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев.

Успех Турции в развитии туризма он сравнил с работой крупного предприятия. По его словам, чем «масштабнее вся экономическая система, тем ниже издержки на производство единицы продукта, в данном случае одной путевки». Поэтому, накопив опыт, Турция может удешевить отдых для туристов, но при этом нарастить объемы выручки за счет объемов предлагаемых услуг.

Помогают удерживать низкие цены и низкие зарплаты, а также возможность отелей закупать необходимые им товары по низким ценам.

Турецкие власти, понимает вес туристической отрасли в экономике страны, всячески ее поддерживают. Например, авиакомпании получают деньги за привезенных туристов. Это, отмечает президент некоммерческой организации «Рустайм» Олег Безродный, снижает авиакомпаниям стоимость перелета в два раза.

Стоит учитывать, что в Турции туристический сезон продолжается дольше, чем на юге России. Поэтому российские курорты в сезон стремятся заработать столько, чтобы перекрыть расходы межсезонья. А это сказывается на цене всех предоставляемых услуг и реализуемых товаров.

Влияет на стоимость отдыха и налоговая политика. В России до 40% цены номеров в гостиницах составляют так называемые скрытые налоги, и это не дает возможности привлекать туристов низкими ценами на номера.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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