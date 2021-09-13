Экономисты: Белорусская инфляция угрожает доходам россиян

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Перспективы вывести доходы россиян из кризиса выглядят туманно на фоне того, что Россия берет на борт экономику Белоруссии. Страны планируют гармонизировать денежно-кредитную политику (ДКП), о чем объявили Владимир Путин и Александр Лукашенко. В Центробанке России сделали акцент на переходе Минска к таргетированию инфляции, которая в Белоруссии близка к 10%.
Как сказал министр по интеграции Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, сведение ДКП к манипулированию ключевой ставкой нанесло удар по российской экономике и едва ли этот принцип следует распространять в Союзном государстве. Россия и Белоруссия уже сейчас показывают низкие темпы роста ВВП в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
После переговоров глав правительств России и Белоруссии в Минске было одобрено 28 союзных программ, способствующих углублению интеграции.
К главным направлениям были отнесены сближение макроэкономической политики, формирование единой аграрной и промышленной политики, гармонизация денежно-кредитной политики, налогового и таможенного законодательства, интеграция платежных систем, формирование рынков газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии, введение единых правил доступа к госзаказу и госзакупкам, проведение согласованной политики в социально-трудовой сфере. Как отметил Путин, реализация союзных программ придаст стимул росту экономик двух стран и послужит интересам бизнеса, а также будет способствовать созданию рабочих мест, пишет ng.ru.
По мнению ряда экспертов, масштабы экономик двух стран невозможно сопоставить, поэтому России придется кредитовать Белоруссию. Также было отмечено, что белорусская инфляция составляет уже 9,8%, а российская - в 6,7%. Но эксперты также отмечают, что в перспективе экономическая интеграция будет выгодна обеим сторонам. По мнению гендиректора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, экономическая интеграция необходима, так как экономика тем эффективней, чем она больше.
Он также отметил, что дело не в интеграции, а в тех принципах, на которых она основана. При этом Журавлев заметил, что если ставить цель добиться искусственного равенства между бедной и богатой страной, то это произойдет за счет богатой страны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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