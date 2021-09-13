Выплата в 6000 рублей поступит на счета некоторых пенсионеров весной следующего года

Отдельная категория российских пенсионеров может рассчитывать на разовую денежную помощь в размере 6 тысяч рублей от государства — речь идет о региональной выплате, которая будет доступна жителям Приморского края уже весной 2022 года.

Дополнительное пособие для приморских пенсионеров будет сформировано к весне 2022 года — такую информацию предоставили в администрации края. Указывается, что важным условием для получения помощи в 6 тысяч рублей является уровень дохода пенсионера — он не должен превышать прожиточный минимум, установленный в Приморском крае.

По состоянию на сентябрь 2021 года, размер минимального прожиточного минимума в Приморье составляет 12 119 рублей. Ожидается, что местные власти выделят на поддержание малоимущих пенсионеров до 450 млн рублей, столько же было потрачено в 2021 году. Специалисты подчеркнули, что получить данную выплату смогут только те пенсионеры, которые постоянно проживают в Приморском крае — при этом для оформление разовой помощи необходимо лично подать заявление. Сделать это можно как офлайн в региональных МФЦ, так и онлайн через социальный портал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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