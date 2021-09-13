До 30 тысяч рублей в год на одного. Россиянам напомнили о выплате по возрасту

Sohu: Американцы хотели надавить на Китай, но нарвались на неожиданную реакцию России
Пытаясь надавить на Китай, американцы отправили свой авианосец USS Carl Vinson из Санд-Диего в Тихий океан. В Sohu...Подробнее
Пожилым людям по достижению определенного возраста будут начислять дополнительные выплаты и предоставляться отдельные льготы.
О том, какие выплаты и льготы положены россиянам преклонного возраста, рассказывает PRIMPRESS.
Эксперты объясняют, что выплаты могут быть как федерального значения, так и регионального, поэтому их сумма может отличаться в разных регионах.
Так, дополнительные выплаты положены труженикам тыла. Это граждане, которые работали в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Важно, чтобы их стаж работы в это время был не менее полугода, не считая работу на оккупированных территориях.
Например, в Приморском крае труженикам тыла в виде специальной доплаты выплачивают ежемесячно 830 рублей. Им предоставляют скидку в 100% на оплату капитального ремонта, также скидку в 50% на оплату коммунальных услуг.
Пожилым людям также компенсируют проезд в общественном транспорте, на что выделяется за год максимум 20 тыс. рублей. Жители «северных» районов по этой льготе могут получить до 30 тыс. рублей в год.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пытаясь надавить на Китай, американцы отправили свой авианосец USS Carl Vinson из Санд-Диего в Тихий океан. В Sohu...Подробнее
Новый социальный бонус от государства будет предоставлен российским пенсионерам, которым исполнилось 65 лет и выше —...Подробнее
Экс-участник элитного военного подразделения США «Морские котики» Роберт О’Нил сообщил о самой большой опасности,...Подробнее
Специалисты Пенсионного фонда России сообщили о возможности получения ежемесячного пособия в размере 11 303 рублей —...Подробнее
В Турции отдых дешевле тура по России, и, к тому же, сервис выше, о чем уже не раз говорили туристы. Эксперты...Подробнее
Украинские военные атаковали одну из крупнейших нефтехранилищ вблизи Донецка. Аvia.pro сообщает, что удар...Подробнее
На фоне появившихся в прессе сообщений о недавно закупленных Киевом у Анкары ударных беспилотников Bayraktar TB2 в...Подробнее
Военный эксперт Борис Рожин объяснил, что США никогда не были заинтересованы в защите Афганистана и свержении режима...Подробнее
Журналист Игорь Коротченко прокомментировал панические настроения в США и Европе из-за учений «Запад-2021». Он заявил,...Подробнее
Полчища тараканов заметил и жители Совхозной улицы в Москве. Большое количество прусаков, вылезающих из люков,...Подробнее
Комментировать