До 30 тысяч рублей в год на одного. Россиянам напомнили о выплате по возрасту

Пожилым людям по достижению определенного возраста будут начислять дополнительные выплаты и предоставляться отдельные льготы.

О том, какие выплаты и льготы положены россиянам преклонного возраста, рассказывает PRIMPRESS .

Эксперты объясняют, что выплаты могут быть как федерального значения, так и регионального, поэтому их сумма может отличаться в разных регионах.

Так, дополнительные выплаты положены труженикам тыла. Это граждане, которые работали в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Важно, чтобы их стаж работы в это время был не менее полугода, не считая работу на оккупированных территориях.

Например, в Приморском крае труженикам тыла в виде специальной доплаты выплачивают ежемесячно 830 рублей. Им предоставляют скидку в 100% на оплату капитального ремонта, также скидку в 50% на оплату коммунальных услуг.

Пожилым людям также компенсируют проезд в общественном транспорте, на что выделяется за год максимум 20 тыс. рублей. Жители «северных» районов по этой льготе могут получить до 30 тыс. рублей в год.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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