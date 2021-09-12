ПФР сообщил российским гражданам о выплате 11 303 рублей, которую можно получать ежемесячно

Специалисты Пенсионного фонда России сообщили о возможности получения ежемесячного пособия в размере 11 303 рублей — данная выплата полагается тем семьям, в которых имеется второй ребенок, родившийся начиная с 2018 года. Об этом пишет «Primpress».

Эксперты напомнили о возможности получения пособия из маткапитала, который полагается для семей, имеющих 2 и более детей — однако второй ребенок должен быть рожден не ранее 2018 года. Также указывается, что уровень дохода родителей такой семьи не должен превышать 2 прожиточных минимумов, установленных в данном регионе. Примечательно, что размер ежемесячной выплаты также варьируется, исходя из прожиточного минимума каждого конкретного региона. В ПФР пояснили, что пособие оформляется всегда сроком на 12 месяцев, и подлежит постоянному продлению с предоставлением документов об уровне дохода семьи.

«Формула расчета дохода семьи строго регламентирована: берутся доходы обоих родителей за 12 месяцев, предшествовавших полугодию до даты подачи заявления, делятся на 12 месяцев, и делятся на количество членов семьи. Итоговая сумма сравнивается с прожиточным лимитом, установленным в конкретном регионе — и после этого принимается решение об оформлении пособия», - указали в ПФР.

Известно, что в Приморском крае размер выплат на детей составляет 15 409 рублей, что является одним из самых высоких в России — в среднем по стране эта сумма составляет 11 303 рубля.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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