Сбербанк начал начислять по 10 тысяч рублей тем, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

Сегодня, 19:49

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Сбербанк начал начислять по 10 тысяч рублей тем, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

Россияне получили возможность занять у крупнейшего в России банка небольшие суммы и вернуть их с минимальным процентом. Такие выгодные условия предоставляет своим клиентам Сбербанк. С помощью нового сервиса клиенты банка смогут получить деньги до зарплаты. Эта услуга представляет собой краткосрочный заем, но с небольшим процентом.

Для получения денег следует подать заявку в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», и банк одобрит ее в течение нескольких минут. Наличие банковской карты, на которую перечисляется зарплата, является главным условием, пишет primpress.ru .

Всего можно получить от одной тысячи до 30 тысяч рублей. Важно при этом являться зарплатным клиентом банка. Как пояснили в кредитной организации, если клиент берет 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей.

Сервис «Деньги до зарплаты» расположен в разделе «Мои привилегии» в профиле клиента приложения «Сбербанк Онлайн». Сервис также можно найти в разделе кредитования на главном экране.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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