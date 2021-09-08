Европа заплатит за давление на «Северный поток – 2» газом за 700 долларов

Европе придется платить по 700 долларов за тысячу кубов газа из-за давления на проект «Северный поток -2».

Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович, пишет «Экономика сегодня ».

На нидерландском хабе TTF цены на природный газу уже выросли до 700 долларов, а на лондонской бирже ICE газ торговался на уровне в 690 долларов за тысячу кубов. В итоге даже уголь сейчас рентабельнее газа, и это с учетом налога на СО2.

Многие аналитики говорят о том, что исправить ситуацию может запуск газопровода «Северный поток – 2». Но с учетом того, что до зимы уже не так долго, газ может подорожать и до 1000 долларов за тысячу кубов.

«Рынок при таких ценах может функционировать, но ситуация каждый день усложняется», – отмечает Митрахович.

Европейцы, похоже, ставят политику во главу угла, не задумываясь об экономической целесообразности дальнейшего давления на «СП-2». Дискриминация газового бизнеса, отказ от долгосрочных контактов с «Газпромом» и переход на спотовое ценообразование выльется в очень дорогой газ для европейских покупателей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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