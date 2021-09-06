«Черный лебедь» может прилететь к американскому доллару уже 22 сентября

Глобальный подъем экономики Соединенных Штатов Америки ФРС пыталась показывать всему миру с помощью приобретения собственных государственных облигаций. Американские экономисты называют данную схему процедурой quantitative easing. Однако, сейчас близится ситуация, когда в перспективе осуществлять печать воображаемых долларов уже становится невозможным. Как раз такое положение США стало главной тематикой совещания финансовых магнатов, которое состоялось в горном Джексон-холе.

Председателем на этом финансово-экономическом форуме был руководитель Федеральной Резервной Системы Соединенных Штатов Америки Джером Пауэлл. Сегодня российское онлайн-издание «Свободная пресса» напечатало об этом большую статью. В своем материале финансовые обозреватели подчеркивают, что участники глобального совещания на высшем уровне решили свернуть такую политику. Ранее этот финансовый подход обеспечил США быстрый выход из кризиса. Одновременно это сильно разогнало инфляцию в стране.

В своем комментарии положения, сложившегося у американцев, экономист Андрей Бунич вспоминает, что широкомасштабная скупка ценных бумаг ФРС стартовала ещё в 2008 году. Целых тринадцать лет подобная гонка считалась мерой экстраординарной и временной. От неё хотели отказаться ещё в 2015 году. Но этого не случилось.

Учитывая национальный долг США в $28 трлн, доверие к ФРС, которая развалила всю мировую денежно-кредитную систему, уже полностью утрачено. ЦБ разных стран не могут держать ситуацию под контролем. То есть создались условия для невиданного в истории падения глобального финансового рынка. И постепенно это уже происходит. Выхода из такой ситуации, по крайней мере, обычного, не существует.

С большой степенью вероятности, Соединенные Штаты Америки попытаются найти его за счет геополитических изменений, сопоставимых с развалом Советского Союза. Но пока страны «золотого миллиарда» живут за счет других государств, но с замиранием сердца ждут, что за решение по итогам своего заседания объявит Комитет по открытым рынкам США 22 сентября в 21.00 по вашингтонскому времени.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700