На Урале пенсионерам раздадут продуктовые карты номиналом 150 рублей

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17, 18 и 19 сентября жители Екатеринбурга и Свердловской области будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного собрания региона. Всем проживающим в регионе пенсионерам на избирательных участках выдадут подарочные карты, которые можно обналичить в магазинах продуктовой сети «Пятерочка». Эта акция приурочена ко Дню пенсионера. На продуктовых карточках, которые уже отпечатаны и лежат на складах, будет только 150 рублей. Эти деньги можно будет потратить до 1 декабря этого года. Об этом сообщил председатель областного совета ветеранов Юрий Судаков. По его словам, размер суммы определялся, исходя из объема средств, выделенных благотворителями. Меценаты выделили на эту акцию более 100 миллионов рублей, заметил он.
Как заявили в региональном Министерстве соцполитики, средства на это выделил некий благотворительный фонд.
Отметим, что на прошлых выборах в Свердловской области избирателей на участки привлекали с помощью беспроигрышных лотерей, на которые можно было выиграть квартиру, машины, бытовую технику и более мелкие подарки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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