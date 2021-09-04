Экономист Хазин рассказал россиянам об опасности конфискации их денег

Из-за возможного в будущем экономического кризиса страны Европы могут по своему усмотрению распорядиться деньгами, которые хранятся на банковских счетах россиян в ЕС. Такое предупреждение сделал российский экономист Михаил Хазин. По его словам, средства граждан РФ могут быть попросту списаны в пользу европейских стран, которые окажутся в непростой экономической ситуации. Из-за финансовых проблем государствам Европы придется пойти на беспрецедентный шаг, позволяющий им обеспечить себя минимальным объемом денежных средств, пишет deita.ru .

При этом Европа может в ультимативной форме заявить о том, что средства со своих счетов граждане РФ смогут забрать только лично, и установит срок выдачи. Те, кто забрать свои активы не успеют, могут их лишиться. Хазин рекомендовал россиянам обезопасить свои сбережения. Для этого следует перевести деньги на свои счета в российскую юрисдикцию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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