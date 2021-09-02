Сбербанк предоставит подарки и скидки получателям выплат

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В августе Владимир Путин подписал указ о начислении выплат в размере 10 тыс. рублей российским пенсионерам. Единовременную выплату должны получить пенсионеры в сентябре, независимо от того, работают они или нет. Все, кто относятся к этой категории, получат эту сумму, но важным условием является постоянное проживание в России.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что деньги всем клиентам, получающим выплаты, начислены в срок. По его словам, для банка это одна из рекордных выплат.
Но Сбербанк пошел дальше, и решил поддержать пенсионеров, потому к 10 тыс. рублей были добавлены подарки. Речь идет о том, что получатели выплат в течение 10 дней после зачисления получат промокоды на покупки в сервисе доставки продуктов СберМаркет. Пенсионеры также получат 1 тыс. рублей на покупки в маркетплейсе СберМегаМаркет. С помощью промокода можно будет оплатить до 35% от стоимости заказа на СберМаркете и до 50% - на СберМегаМаркете.
Пожилые люди также получат промокод на 250 рублей для покупок в интернет-аптеке СберАптека. Промокод можно использовать при покупке на сумму от 1 тыс. рублей. Получатели выплат могут воспользоваться льготами на трехмесячную подписку за 1 рубль на СберПрайм.
Как выяснилось, общая сумма бонусов и скидок от Сбербанком увеличивает выплаты более чем на 20%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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