План «Газпрома» по заполнению газовых хранилищ угрожает Европе

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что планы российского газового гиганта «Газпром» угрожают Европе. Речь идет о том, что госкорпорация запланировала до начала отопительного сезона увеличить объемы топлива в подземных газовых хранилищах на 80% от того объема, который поставляется в Западную Европу. У энергогиганта есть два месяца чтобы пополнить запасы.

У ряда аналитиков намерение транснациональной энергетической компании вызывает опасения. Они считают, что если «Газпром» продемонстрирует рекордные для себя показатели заполненности хранилищ, то политика компании изменится. Возможно, что в ближайшее время корпорация пересмотрит свои приоритеты.

Это означает отказ от европейского экспорта в связи с дефицитом газа на рынке и ростом цен на горючее. Между тем председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия сможет поставить топливо в Европу в этом году. После запуска трубопровода «Северный поток — 2» европейцам экспортируют 5,6 млрд кубометров газа, пишет ОСН .

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российский газовый концерн использует голубое топливо как геополитическое оружие, и призвал ввести санкции против «Газпрома».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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