Экономист: Россия может не собирать налоги, а доплачивать

В Финляндии обсуждают вопрос об отрицательном подоходном налоге для малоимущих граждан, пенсионеров и предпринимателей. Для них не только обнуляются налоги на доход, но государство будет доплачивать им из бюджета. Цель этого решения - поддержка социально незащищенных групп населения, а также предпринимателей, создающих рабочие места. Форма поддержки – вычет на сумму, превышающую перечисленные государству налоги.

Документы по введению отрицательного налога появятся уже к лету следующего года, а сам эксперимент начнется в 2023-м.

Можно ли в России ввести отрицательный подоходный налог? На этот вопрос ответил экономист Андрей Бунич. По его мнению, если есть отрицательные ставки в банке, то могут быть и отрицательные налоговые ставки по доходам. Он также сказал, что надо рассмотреть вопросы и с другими налогами. Если кто-то не добирает доходов или нуждается в социальном пособии, то надо и по другим налогам принимать подобное решение. Экономист считает, что в этом вопросе Россия может опередить Финляндию и выступить в роли лидера в этом процессе, пишет rosbalt.ru . Бунич также упомянул, что четыре года назад в Финляндии был проведен эксперимент по базовому безусловному доходу. В 2017-2018 годах более 2000 безработных получали ежемесячно по 560 евро. Эта сумма не облагалась налогами. Эксперимент был проведен в связи с мощным процессом цифровизации, который с каждым годом набирает обороты.

К опыту финнов стоит прислушаться, считает экономист Антон Любич. В России тоже существует своеобразный отрицательный подоходный налог, который называется налоговый вычет. По мнению экономиста, надо развивать количество этих вычетов, что позволит людям улучшить свое материальное положение. Речь идет о расходах на образование и здравоохранение. Повышая количество вычетов и повышая лимит, не облагаемый подоходным налогом, можно улучшить материальное положение наименее защищенных слоев населения, уверен Любич. Не собирать налоги с малоимущих, а доплачивать, создавать условия для их интеллектуального и творческого развития, считает эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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