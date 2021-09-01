Банк ВТБ добавит к пенсионным выплатам в размере 10 тысяч рублей еще 2 тысячи

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Дополнительное денежное начисление в размере 2 тысяч рублей будет начислено для российских пенсионеров в рамках инициативы правительства. Указывается, что банк ВТБ готов поддержать социальную программу, и добавит по 2 тысячи рублей к предоставленной государством выплате в размере 10 тыс. рублей, передает «Банки Сегодня».
Как указали в банке ВТБ, для получения надбавки в виде 2 тысяч рублей, пенсионеру нужно оформить карту «Мир», а также подать заявление в банк на зачисление страховой пенсии на данную карту. Таким образом, пенсионеры смогут не только получить надбавку от государства в 10 тысяч рублей, но и дополнительные выплаты от банка ВТБ. Указывается, что открытие карты и подача заявления должны пройти в период с 1 сентября по 31 октября 2021 года. При этом в пресс-центре банка ВТБ подчеркнули, что дополнительные начисления в размере 2 тысяч рублей будут доступны исключительно для тех пенсионеров, которые ранее не получали выплаты на карту данного банка.
Эксперты указали, что алгоритм для получения суммы в 2 тысячи рублей состоит из 3 шагов — открытие новой карты «Мир», подача заявления о начислении пенсии на данную карту, и непосредственно получение выплаты с надбавкой в 2 тысячи рублей в следующем месяце.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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