Решение принято: выплату в 7500 рублей будут выдавать по-новому

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В правительстве внесли изменения в назначение выплат семьям с детьми.
Замглавы Минтруда Ольга Баталина сообщила, что изменения коснулись выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, а также для выплаты одиноким родителям, воспитывающим детей от восьми до 17 лет, передает PRIMPRESS.
Правительство решило смягчить порядок назначения выплат. Поэтому на выплаты могли претендовать семьи, которые имели доход. С 2021 года ввели правило «нулевого дохода», то есть граждане обязательно должны работать, а если работы нет, то это должно объясняться уважительными причинами.
Правительство отменило требование касательно дохода беременных женщин. Ранее беременные могли получить помощь, только если у них есть доход. Но к концу года эта норма для назначения выплаты действовать не будет.
Как объяснили в ведомстве, немало женщин после рождения первенца вставали на учет в службу занятости. Но с маленьким ребенком трудоустроится сложно. А если до достижения трехлетнего возраста малыша они рожали второй раз, то еще на несколько лет фактически оставались без работы. Теперь же отсутствие заработка у женщины в таких случаях не будет препятствием для назначения пособия на ребенка, которое сейчас составляет 7,5 тыс. рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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