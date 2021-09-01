ПФР объявил, кому нужно подать заявление на новые 6 тысяч рублей

Специалисты Пенсионного фонда России назвали категорию граждан, которая может претендовать на выплаты в размере 6000 рублей. Указывается, что данное начисление может быть доступно только для пенсионеров, возрастом 80+ — при этом для получения пособия обязательно необходимо подать заявление. Об этом пишет «Primpress».

В ПФР разъяснили, что надбавка к пенсии в размере 6000 рублей начисляется за преклонный возраст — и полагается гражданам, которые разменяли девятый десяток. По данным на 2021 год, сумма прибавки составляет 6 044 рублей, поскольку равняется размеру фиксированной выплате. Специалисты подчеркнули, что данное пособие не будет оформлено автоматически — для его получения необходимо подать заявление.

«Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на удвоенную фиксированную выплату в составе страховой пенсии по старости. Мониторинг претендентов, которым исполняется 80+ лет и которые могут претендовать на данную выплату, осуществляют территориальные органы фонда. Для пенсионеров, которые получают пенсию по случаю потери кормильца, обязательно следует подать заявление —для остальных пенсионеров, в некоторых случаях, заявление могут подать непосредственно территориальные органы фонда», - отметили в ПФР.

Специалисты добавили, что каждому пенсионеру необходимо лично проконтролировать, будет ли ему начислена надбавка — для этого следует обратиться в местное пенсионное отделение, и написать заявление на выплату.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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