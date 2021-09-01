Европа «не готова» покупать российский газ в 2021 году

Европейские компании не готовы закупать газ для хранилищ по текущим ценам, поэтому объем поставок топлива в Европу в этом году едва ли существенно вырастет. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Европейцы зачастую продают имеющийся в хранилищах газ, сказал он.

Если в минувшем году они покупали голубое топливо по 100 долларов за 1000 кубов, то сейчас оно уже стоит 500-600. Поэтому европейцы покупают газ только на текущие потребности, а значит, объем поставок не будет очень большим, заявил Юшков. Возможно, запуск первой нити «Северного потока-2» позволит «Газпрому» увеличить объем поставок газа в Европу до конца года.

По мнению эксперта, чтобы понять, как обстоят дела, надо дождаться отопительного сезона, когда европейцы начнут потреблять больше топлива. Юшков предположил, что с ноября по декабрь будет увеличение поставок - до 200 млрд кубов, пишет finance.rambler.ru .

Ранее финансовый директор «Газпрома» Александр Иванников сказал, что компания поставит в Европу 183 млрд кубометров газа, что на 6 больше, чем годом раньше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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