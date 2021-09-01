Жителей РФ предупредили о девальвации

Военный врач Иванов о вакцинации от COVID-19: ждут непоправимые последствия
В борьбе с COVID-19 все совсем непросто - вначале методики лечения заболевания были сомнительными, теперь вот весь мир...Подробнее
Ситуация в экономике может спровоцировать девальвацию основных мировых валют. Об этом рассказали финансисты, опрошенные «Независимой газетой», сообщает портал Рамблер.
Эксперты объясняют, что с началом пандемии правительства многих стран вводили стимулирующие меры для поддержания экономик. И это выльется вскоре в девальвацию, предупреждают они. Насколько серьезным будет обвал мировых валют, покажет уровень инфляции в США и ЕС. Также на силу девальвации может повлиять рост цен на сырье.
Чтобы обезопасить свои накопления, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рекомендует вкладывать ресурсы в драгоценные металлы или коллекционные монеты.
Но важно учитывать, что продажа золота и монет повлечет определенные операционные издержки. Поэтому покупать их выгодно для долгосрочного хранения.
О девальвации доллара эксперты предупреждают уже давно. Они отмечают, что в США запущен печатный станок и поддержка бизнеса. Но учитывая то, что доллар – это одна из основных мировых валют, ее девальвация может повлечь негативные последствия и для других стран.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В борьбе с COVID-19 все совсем непросто - вначале методики лечения заболевания были сомнительными, теперь вот весь мир...Подробнее
Эксперты сообщили о новом рычаге давления, который появился у Китая против стран-противников. Указывается, что если...Подробнее
Специалисты Пенсионного фонда России назвали категорию граждан, которая может претендовать на выплаты в размере 6000...Подробнее
Боевики террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) обнаружили, что все вертолеты, которые американские...Подробнее
О том, какие проблемы могут возникнуть у самопровзглашенных ДНР и ЛНР в случае масштабных военных действий, рассказал...Подробнее
На деле Александр Лукашенко, президент Белоруссии, продолжает саботировать военную интеграцию с Россией, хотя на словах...Подробнее
В Южном военном округе к первому сентября завершен первый этап формирования боевого армейского резервного состава. По...Подробнее
Западные страны может захлестнуть волна продовольственного дефицита. Так, в Великобритании крупнейшие супермаркеты...Подробнее
Президент США Джо Байден в своем обращении к народу заявил об окончании великих войн Америки, а также пообещал, что...Подробнее
О новом дефиците важнейших лекарственных препаратов сообщили россияне — по заявлению пользователей Телеграм-сообщества...Подробнее
Комментировать