Жителей РФ предупредили о девальвации

Ситуация в экономике может спровоцировать девальвацию основных мировых валют. Об этом рассказали финансисты, опрошенные «Независимой газетой», сообщает портал Рамблер.

Эксперты объясняют, что с началом пандемии правительства многих стран вводили стимулирующие меры для поддержания экономик. И это выльется вскоре в девальвацию, предупреждают они. Насколько серьезным будет обвал мировых валют, покажет уровень инфляции в США и ЕС. Также на силу девальвации может повлиять рост цен на сырье.

Чтобы обезопасить свои накопления, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рекомендует вкладывать ресурсы в драгоценные металлы или коллекционные монеты.

Но важно учитывать, что продажа золота и монет повлечет определенные операционные издержки. Поэтому покупать их выгодно для долгосрочного хранения.

О девальвации доллара эксперты предупреждают уже давно. Они отмечают, что в США запущен печатный станок и поддержка бизнеса. Но учитывая то, что доллар – это одна из основных мировых валют, ее девальвация может повлечь негативные последствия и для других стран.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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