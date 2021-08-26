Без газопровода «Северный поток — 2» Европа притормозила с российским газом

Сегодня, 17:09

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Без газопровода «Северный поток — 2» Европа притормозила с российским газом

Ситуация с формированием запасов газа в Европе перед предстоящим зимним сезоном все еще далека от стабильной.

Даже несмотря на то, что хранилища газа еще не заполнены, трейдеры не спешат закупать  его, ожидая снижение цен после запуска газопровода «Северный поток – 2», пишет Евразия Daily.

Если в июле «Газпром» поставлял в страны ЕС в районе 450 млн кубометров в сутки, то в августе он решил урезать поставки газа до уровня ниже 440 млн кубометров. Около 30 млн кубометров компания закачивает в европейские хранилища, где хранит газ. Об этом говорят данные самой компании и операторов немецких хранилищ «Реден», «Йемгум», «Катарина», австрийского «Хайдах» и нидерландского «Бегермейер».

Идет сокращение запасов газа у «Газпрома». Из-за планового ремонта газопровода, а также пожара на заводе под Уренгоем, запасы пришлось сократить до 2 млрд кубометров из возможных 11 млрд.

Дефицит газа поспособствовал росту цен и биржевые котировки поднялись до уровня в 550 долларов за тысячу кубометров. Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач прогнозирует нежелание трейдеров закупать столь дорогой газ.

Цена на газ может снизиться после запуска «Северного потока – 2». В «Газпроме» ранее планировали еще до конца года перекачать по этому газопроводу до конца года 5,6 млрд кубометров газа. Его получателями станут, скорее всего, партнеры компании по этому проекту, а это такие крупные европейские трейдеры как немецкие Wintershell и Dea, австрийская OMV, французская Engie и нидерландско-британская Shell. И это может снова потянуть цены на газ вниз.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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