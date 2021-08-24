Экономист Делягин призвал Мутко решать проблему доступности жилья, а не его цены

Российский экономист, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин считает, что россияне, взявшие льготную ипотеку, зачастую чувствуют себя обманутыми. Своим высказыванием специалист ответил на недавние слова главы ДОМ.РФ Виталия Мутко, который заявил, что остановить рост цен на недвижимость в стране может увеличение жилья, вводимого в эксплуатацию. Об этом сообщает «REGNUM».

«Возникает вполне логичный вопрос: за счет чего он собирается увеличить ввод недвижимости. Сегодня спрос на нее ограничен. Огромная часть жилья несет инвестиционный характер. В Москве целые башки «человейники» стоят пустыми», - заявил Делягин.

Он добавил, что проблему решить можно не с точки зрения цены, а с точки зрения доступности. Однако цена на квартиры упадет, как только завершится льготная ипотека. Но ведь льготная ипотека сегодня является единственной надеждой для многих российских семей.

«Отказ от льготной ипотеки с точки зрения политики – это плохой вариант. Тем более, если все же она исчезнет, то цена на жилье снизится. В этот момент все граждане, находящиеся на льготной ипотеке, почувствуют себя обманутыми, обнаружив, что купили недвижимость по завышенной цене», - подчеркнул экономист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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