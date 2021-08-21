До 640 тысяч рублей: названы виды выплат в России, о которых не все знают

Сегодня, 09:19

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До 640 тысяч рублей: названы виды выплат в России, о которых не все знают

В России действует немало различных программ по поддержке населения и далеко не обо всех этих программах широко известно.

Тем не менее, воспользовавшись ими, можно получить неплохую поддержку семейного бюджета, отмечают эксперты. Они рассказали о том, на какие выплаты могут рассчитывать граждане независимо от их уровня дохода, пишут Невские Новости.

В России 18,9 тыс. рублей выплачивают при рождении ребенка. Эта сумма выплачивается на каждого рожденного ребенка.

Получить в РФ можно и маткапитал. Он выплачивается и на первого ребенка, если он рожден после 2020 года и составляет 483 881 рубля 83 копеек. На второго ребенка вводится доплата по маткапиталу и составляет 155 550 рублей.

Размер субсидии вырастет для родителей, которые родили второго, третьего и любого следующего малыша с 2020 года. Если семья ранее не заявляла о праве на материнский капитал, то выплата составит 639 431 рубль 83 копейки.

С 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года государство помогает с приобретением жилья семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Для погашения ипотеки семья может получить до 450 тыс. рублей и получить эту сумму можно независимо от количества квадратных метров, которыми уже владеет семья, а также независимо от уровня доходов семьи.

Введена и поддержка за каждого усыновленного ребенка в возрасте от 7 до 16 лет, родители могут получать единовременное пособие ? 200 тыс. рублей за здорового ребенка и 250 тыс. рублей за ребенка, у которого есть физические отклонения. Если детей несколько, такую сумму можно получить на каждого из них.

Женщинам, которые ведут бизнес как индивидуальные предприниматели, также выплачивают декретные. Получить их можно в 2022 году, если уплачены налоговые взносы до выхода в отпуск по беременности. Выплата будет начислена, даже если бизнес не приносит прибыли. Ее размер составляет 58 878 рублей.

Вне зависимости от нужды и материального положения, родителям в России платят пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Оно составляет 7 082 рубля.

Инвалиды дети-инвалиды, ветераны, бывшие несовершеннолетние узники и пострадавшие от радиации имеют право на набор социальных услуг. А если эти услуги не предоставлены, то человек может получить компенсацию за них, которая составит 1 211 рублей.

Родные умерших россиян могут воспользоваться субсидией и получить фиксированную сумму, которую они направят на похороны. В 2021 году это пособие составляет 10 553 рубля. Но оно не выплачивается, если похороны были проведены за счет государства.

Беременные жены на сроке не менее 180 дней и малолетние дети призывников также получают финансовую поддержку от государства. Она составляет 29 908 рублей независимо от уровня дохода семьи.

12 тыс. рублей может получить мать или опекун ребенка отец которого служит в армии. Эта выплата начисляется до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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