В ПФР напомнили о выплате в 10 тысяч рублей: кто может получить доплату уже сейчас

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Пенсионеры в России могут получить от государства по 10 тысяч рублей. Указ, который предполагает проведение данной выплаты, уже завизировал президент РФ Владимир Путин. Документом продлена выплата на срок шесть месяцев, ее смогут получить женщины 1957-го и мужчины 1953-го годов рождения.
Как сообщает РИА «Информинг» со ссылкой на информацию Пенсионного фонда России, выплата будет производиться не по достижению определенного возраста, а из пенсионных накоплений граждан на заслуженном отдыхе.
Получить деньги смогут те, у кого имеются накопления в НПФ и трудовой стаж не менее 12 лет.
Размер начислений может отличаться, но в среднем он составит 10 тысяч рублей. В Пенсионном фонде также объяснили, что выплата может быть произведена в случае, когда размер пенсионных накоплений не превышает 5% от суммы пенсии человека.
С августа нынешнего года пенсионерам по всей территории России начали выдавать такие выплаты, уточнили в ведомстве.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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