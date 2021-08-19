Семьям с детьми снова помогут. Мишустин озвучил важное решение

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил приятную новость жителям страны. Речь идет о финансовой помощи гражданам. Об этом сообщает «KONKURENT.RU».

Речь идет о государственной программе льготной ипотеки, согласно которой семьи с детьми получают выплаты от государства на приобретение жилья. Министр подчеркнул, что было принято решение о продлении проекта до 2023 года.

Помимо увеличения срока действия произошли изменения и в условиях программы. Теперь рассчитывать на маленький процент ипотечного кредита могут семьи, у которых только появился первенец.

«Согласно указу президента РФ, правительство приняло решение о продлении льготной семейной ипотеки до 2023 года. До этого проект должны были закрыть через полгода», - подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр добавил, что такая программа от государства позволяет семьям с детьми, проживающим в России, уже сегодня приобрести собственную жилплощадь без неподъемных переплат.

«Программа направлена на решение серьезных задач. Самое главное – молодые семьи могут получить собственное жилье всего под 6% годовых. При этом воспользоваться кредитом можно как при покупке квартиры, так и при строительстве частного дома», - объяснил он.

Для реализации проекта правительство выделило 1,7 триллиона рублей, что в 2 раза больше ранее предоставленной суммы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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