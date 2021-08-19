Семьям с детьми снова помогут. Мишустин озвучил важное решение

Сегодня, 08:04

0

Image 16+
Семьям с детьми снова помогут. Мишустин озвучил важное решение

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил приятную новость жителям страны. Речь идет о финансовой помощи гражданам. Об этом сообщает «KONKURENT.RU».

Речь идет о государственной программе льготной ипотеки, согласно которой семьи с детьми получают выплаты от государства на приобретение жилья. Министр подчеркнул, что было принято решение о продлении проекта до 2023 года.

Помимо увеличения срока действия произошли изменения и в условиях программы. Теперь рассчитывать на маленький процент ипотечного кредита могут семьи, у которых только появился первенец.

«Согласно указу президента РФ, правительство приняло решение о продлении льготной семейной ипотеки до 2023 года. До этого проект должны были закрыть через полгода», - подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр добавил, что такая программа от государства позволяет семьям с детьми, проживающим в России, уже сегодня приобрести собственную жилплощадь без неподъемных переплат.

«Программа направлена на решение серьезных задач. Самое главное – молодые семьи могут получить собственное жилье всего под 6% годовых. При этом воспользоваться кредитом можно как при покупке квартиры, так и при строительстве частного дома», - объяснил он.

Для реализации проекта правительство выделило 1,7 триллиона рублей, что в 2 раза больше ранее предоставленной суммы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Сдающим квартиры в аренду жителям РФ предрекли серьёзные проблемы

Вчера, 23:29

Миронов раскритиковал пенсионную систему в России

Вчера, 16:24

Акционеры Tesla указали на риски покупок металла у российского «Норникеля»

19-08-2021, 14:29

Для украинцев решили снизить стоимость электричества

16-08-2021, 10:54

Эксперт Делягин рассказал, чего нельзя делать с деньгами в ближайшие полгода

12-08-2021, 08:54

Sohu: распродажа РФ госдолга США дала первые результаты

10-08-2021, 11:44

России прогнозируют сильный кризис из-за КНР

9-08-2021, 15:24

Эксперты рассказали, стоит ли россиянам вслед за Минфином скупать доллары

9-08-2021, 11:34

Борьбу с нефтью и газом сочли угрозой будущему планеты

2-08-2021, 20:34

Экономист Андрей Шпиленко: Повышение ключевой ставки до 6,5% укрепит курс рубля

2-08-2021, 16:49

Пандемия обошлась Москве в 600 миллиардов рублей: Названы люди с повышенной защитой от COVID-19

2-08-2021, 11:24

В РФ реальные пенсии падают, а пенсионеров стало меньше на 1,2 млн человек

1-08-2021, 09:34

Экономист: США могут ввести новые санкции против РФ «зачетным методом»

31-07-2021, 10:09

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу: кто выиграет от сделки

20-07-2021, 19:44

Власти России отказались от повышения налогов для богатых

20-07-2021, 13:24

Экономист Андрей Шпиленко рассказал о зависимости малого бизнеса от крупного

14-07-2021, 21:59

В ЕБРР предупредили об опасности «дельта-коронавируса» для экономик стран с низкой вакцинацией

29-06-2021, 11:54

Сбербанк готовится к дефолту уже осенью 2021 года

22-06-2021, 12:49

CNN: экономика США никогда не вернется к уровню докоронавирусной эпохи

22-06-2021, 12:34

Специалист рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков

22-06-2021, 08:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Грузия стала страной-рассадником коронавируса COVID-19 № 1 в мире

Грузия стала страной-рассадником коронавируса COVID-19 № 1 в мире

18-08-2021, 10:49

0

В Грузии продолжает расти число новых случаев заражения COVID-19 и сейчас в перерасчете на миллион населения эта страна...

Подробнее
В Германии вакцинация школьников приведет к сегрегации общества

В Германии вакцинация школьников приведет к сегрегации общества

18-08-2021, 12:04

0

Некоторые граждане Германии очень обеспокоены вопросом о вакцинации детей. В частности, эту тему затронула в эфире...

Подробнее
Эксперты ВОЗ оценили опасность посещения врачей во время пандемии

Эксперты ВОЗ оценили опасность посещения врачей во время пандемии

18-08-2021, 08:09

0

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на своей официальной странице в Twitter призвали граждан не...

Подробнее
В Грузии иммунолог рассказал о нападках священников-антипрививочников

В Грузии иммунолог рассказал о нападках священников-антипрививочников

19-08-2021, 12:14

0

Известный врач, аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов призвал Патриархию Грузинской православной церкви прекратить...

Подробнее
Врач Малиновская назвала самый опасный путь передачи COVID-19

Врач Малиновская назвала самый опасный путь передачи COVID-19

18-08-2021, 15:19

0

Это малоизвестная информация: течение коронавирусной болезни полностью будет зависеть от того пути передачи...

Подробнее
Во Владимирской области одаренных детей поселили в домики без душа, связи, с дырами в стенах и плесенью на постельном белье

Во Владимирской области одаренных детей поселили в домики без душа, связи, с дырами в стенах и плесенью на постельном белье

18-08-2021, 09:54

0

Родители в соцсетях и СМИ рассказали, почему забрали своих детей из лагеря отдыха "Березка" В Коврове раньше времени....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Минздрав выдает медсестер за врачей?»: эксперт Потопальский обратился в прокуратуру

«Минздрав выдает медсестер за врачей?»: эксперт Потопальский обратился в прокуратуру

18-08-2021, 15:19

0

В прокуратуру обратился директор «Центра экспертизы» Дмитрий Потопальский. Он потребовал проверить списки врачей на...

Подробнее
В уральском городе к приезду губернатора помыли грунтовую дорогу

В уральском городе к приезду губернатора помыли грунтовую дорогу

19-08-2021, 12:39

0

В городе Серов Свердловской области к приезду местного губернатора помыли не только асфальтированные дороги, но и...

Подробнее
Врач-педиатр Тимаков сообщил о рисках вакцинации подростков против коронавируса COVID-19

Врач-педиатр Тимаков сообщил о рисках вакцинации подростков против коронавируса COVID-19

19-08-2021, 08:09

0

Российский врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал о рисках вакцинации подростков от коронавируса. Эксперт призвал...

Подробнее
Акционеры Tesla указали на риски покупок металла у российского «Норникеля»

Акционеры Tesla указали на риски покупок металла у российского «Норникеля»

19-08-2021, 14:29

0

О рисках приобретения металла у «Норникеля» заявляют акционеры Tesla. Для компании, занимающейся производством...

Подробнее