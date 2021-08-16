Сдающим квартиры в аренду жителям РФ предрекли серьёзные проблемы

Немало россиян живут за счет сдачи своей недвижимости в аренду, однако вскоре этот источник доходов могут перекрыть. Как стало известно из сообщения «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», арендодателей могут заставить нести ответственность за своих квартиросъемщиков, точнее - за их поведение. С таким нововведением покупка недвижимости для последующей сдачи ее в аренду может вскоре стать невыгодной. Об этом сообщает Ленту.ру.

Риелторы справедливо заметили, что всякая дополнительная нагрузка на хозяина квартиры «аукается» на его квартирантах. Если примут проект про ответственность, финансовые нагрузки арендаторов недвижимости хорошо вырастут. Эксперты не исключают, что это произойдет в течение ближайших 6-11 месяцев.

«Более серьезные проблемы могут начаться, если государство возложит ответственность за арендаторов на арендодателей. Кроме того, значительные изменения на рынке произойдут, если арендный бизнес необходимо будет зарегистрировать как индивидуальное предпринимательство», - предостерегли специалисты.

Они уверены, что альтернативы таким инвестициям нет. Сейчас доходность при сдачи квартиры в аренду достигает 6-7% годовых.

«Если процент будет ниже, то все перейдут на депозиты в банки. Сейчас рынок аренды находится на своих самых низких и кризисных позициях, но при этом с него люди не уходят», — говорится в сообщении Агентства.

В свете нерадужной перспективы эксперты надеются, что все же рынок жилья сможет «подстроиться под изменения условий».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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