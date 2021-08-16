Миронов раскритиковал пенсионную систему в России

Сегодня, 16:24

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Миронов раскритиковал пенсионную систему в России

Решение о повышении пенсионного возраста, которое не только не помогло «сэкономить» на пожилых людях, но и добило неэффективную пенсионную систему, можно считать ошибочным. С таким заявлением выступил лидер  партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Повышение пенсионного возраста подорвало доверие народа как к пенсионной системе, так и к власти в целом, сказал он.

Пенсия была одним из главных мотивов платить и получать белые зарплаты, но теперь этого мотива нет, сказал политик.

Миронов считает, что повышение пенсионного возраста не выгодно государству. Он пояснил, что экономика уходит в теневой сектор, из-за чего страдает ПФР, фонды ОМС, социального страхования и региональные бюджеты, которые формируются за счет НДФЛ. Миронов назвал эти потери невосполнимыми. Политик подчеркнул, что пенсионеров стало меньше, но это не помогло сэкономить бюджет ПФР. Более того, дефицит фонда только вырос. 

Ранее Счетная палата представила доклад, в котором отражен анализ бюджета ПФР. Как оказалось, в минувшем году получателей пенсии по старости было на полмиллиона человек меньше, чем в 2019, а расходы фонда только выросли и превысили триллион рублей - 12,8%. При этом страховые взносы граждан не изменились.

Напомним, что постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин началось в 2019 году. Переходной период продлится до 2028 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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