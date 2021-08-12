Для украинцев решили снизить стоимость электричества

Сегодня, 10:54

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Для украинцев решили снизить стоимость электричества

Для украинцев решили снизить стоимость электричества.

Правительство Украины снижает незначительно тариф на электроэнергию, передает РИА Новости.

Сейчас украинцы платят за электроэнергию по 1,68 гривен за киловатт/час. Но с 1 октября за первые 250 потребленных кВт/ч электроэнергии домохозяйства будут платить не 1,68, а 1,44 гривны за каждый киловатт/час. Такое снижение позволит экономить до 60 гривен в месяц.

Как отмечает аналитик, такое снижение не является существенным, тем не менее, оно может быть связно с возможным проведением досрочных выборов. Никаких экономических предпосылок для подобных шагов не было, ведь на украинском энергорынке сложилась непростая ситуация.

Действующий относительно низкий тариф для граждан при условии функционирования вроде бы свободного рынка электроэнергии сохранялся на Украине благодаря «возложению специальных обязанностей (Public Service Obligation, ПСО) на участников рынка для обеспечения общественных интересов в процессе его функционирования».  

Весной 2021 года этот подход должны были отменить. Но с учетом доходов украинцев, это стало бы для них серьезной нагрузкой. Поэтому правительство решило вводить ПСО, за счет чего украинцы смогут платить по более низким тарифам.

«Суть механизма ПСО заключалась в том, что «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» до половины вырабатываемой на атомных и гидроэлектростанциях электроэнергии в буквальном смысле за копейки продавали государственному предприятию "Гарантированный покупатель" для дальнейшей ее поставки домохозяйствам. В последнее время такая специальная цена для них составляла 1-15 копеек за киловатт-час. Изъятие части произведенной продукции по фиксированным ценам — это товарная модель ПСО», — объяснил автор публикации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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