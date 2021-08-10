Эксперт Делягин рассказал, чего нельзя делать с деньгами в ближайшие полгода

Экономическая ситуация в России может резко ухудшиться в ближайшие полгода, предупредил известный российский экономист Михаил Делягин.

Как сообщает ИА DEITA.RU , на российскую экономику может негативно повлиять быстро растущая инфляция в США.

Избыточная денежная масса в США способа спровоцировать финансовые проблемы в других странах, в том числе и в РФ. Американские власти это заботит меньше всего и вскоре инфляция доллара может начать угрожать мировой финансовой системе. Поэтому нет никаких гарантий того, что процессы, происходящие сейчас в США, не затронут российскую экономику.

Делягин рекомендовал россиянам отказаться от оформления крупных кредитов в ближайшие полгода. Сейчас, по его словам, наиболее целесообразно погашать все долги, либо избавиться от тех, которые дорого обслуживать.

Такие действия, подчеркнул эксперт, позволят встретить возможный кризис в более выгодных условиях, что позволит пережить его с меньшими потерями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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