Sohu: распродажа РФ госдолга США дала первые результаты

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Распродажа РФ госдолга США дала первые результаты, пишут обозреватели китайского портала Sohu.
Авторы напоминают, как несколько лет назад Москва в качестве ответа на санкции Запада распродала большую часть облигаций США. Буквально через несколько месяцев после старта распродажи Россия уже не была в числе крупнейших зарубежных держателей ценных бумаг. Но первые результаты видны только сейчас.
По мнению обозревателей, Москва своими маневрами подорвала доверие к финансовой системе США в мире. Как результат, ее примеру последовал Китай, который также начал сокращать свое участие в держании американского госдолга. Некоторые другие страны вдохновились заданным трендом и сами прибегли к такому же.
«Согласно данным, опубликованным Минфином США, иностранные инвесторы всего за один месяц прошедшей зимы сбросили американских казначейских облигаций на сумму 65,4 миллиарда долларов. Это является самым высоким показателем с 2018 года — периода, когда Россия наиболее активно распродавала свои ценные бумаги», — цитирует китайских обозревателей в переводе издание «ПолитРоссия».
Сейчас американские инвесторы хоть и медленно, но выводят свои деньги. В будущем этот процесс лишь ускорится, полагают в КНР. Обозреватели полагают, что может грянуть что-то настолько грандиозное, что навсегда круто изменит финансовую систему.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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