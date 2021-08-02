России прогнозируют сильный кризис из-за КНР

Эксперты прогнозируют новый мировой экономический кризис из-за огромного корпоративного долга Китая.

«Московский комсомолец » получил комментарии от аналитиков, которые рассказали, как могут развиваться события в мировой экономике и во что выльется внутриэкономическая ситуация в Китае.

На данный момент суммарный внутренний долг (государства, граждан и бизнеса) КНР уже превышает 300% ВВП. И это, прогнозируют эксперты, может стать «триггером новой глобальной рецессии».

Но, как отмечает аналитик рейтингового агентства Moody’s Марк Занди, в Китае компании и далее продолжают брать кредиты, хотя правительство уже предпринимает меры, чтобы сократить рост кредитования.

Сейчас же ситуация складывается таким образом, что в Китае начал формироваться, по сути, огромный пузырь, который может лопнуть в любой момент и это разрушит мировую финансовую систему.

Эксперты говорят о том, что столь серьезная ситуация с кредитованием в Китае корнями уходит дальше 2020 года, когда в ВОЗ огласили пандемию коронавируса. В 2015 году уже наблюдался обвал на китайских биржах, когда индекс Shanghai Composite потерял треть стоимости.

Тогда в Китае капитализация рынков рухнула на 3,5 трлн долларов и сформировались три громадных пузыря — кредитный, инвестиционный и в области недвижимости.

Кризис в Китае грозит проблемами и для российской экономики. На данный момент Китай является самым крупным торговым партнером России. Объемы двусторонней торговли почти достигли в минувшем году 104 миллиарда долларов.

Если китайская экономика впадет в глубокий кризис, то Китай сократит потребление нефти и газа минимум на 20%, что повлечет сокращение их закупок из России. Также будет сокращаться ввоз леса, металлов, зерна и съестных продуктов из РФ, сократятся и объемы закупаемой электроэнергии, что серьезно скажется на доходах России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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