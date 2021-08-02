Эксперты рассказали, стоит ли россиянам вслед за Минфином скупать доллары

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О том, есть ли смысл в скупке валюты в августе и сентябре, рассказал эксперт по коммуникациям, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.
Он дал благоприятный прогноз для российской валюты до конца лета, пишет РГ.
«Сейчас никаких поводов для изменения конъюнктуры не видно - санкционная риторика Запада в адрес Москвы приутихла. Мировые цены на экспортируемые из России нефть, газ, металлургическую и сельхозпродукцию комфортны как никогда. Ликвидность на валютном рынке присутствует, а интерес его участников к риску высокий», - сообщил Лобода.
Эксперт добавил, что российский рубль все еще остается сырьевой валютой, поэтому он и далее будет следовать за котировками нефти и газа.
Ранее стало известно, что Минфин планирует с 6 августа по 6 сентября выкупать с рынка валюты на 14,4 млрд рублей, увеличив закупки почти на 1 млрд в сравнении с предыдущим месяцем. Эта валюта поступит в ФНБ, для формирования резервов, необходимых для обеспечения экономической безопасности страны.
Эксперт отмечает, что закупка доллара не позволяет рублю укрепляться, что стабилизирует инфляцию. Поэтому можно говорить о том, что Минфин работает сразу в нескольких направлениях, не позволяя серьезному росту доллара к рублю. Без таких действий курс рубля мог бы просесть минимум на 5 рублей, прогнозирует Лобода.
Но стоит учитывать, что доллару приходится бороться с экономическими проблемами США, в том числе и с огромным госдолгом, который уже достигает 28,5 трлн долларов.
До наступления осени доллар США может кол****ься в пределах 72-75 рублей, курс евро будет в диапазоне 86-88 рублей. Поэтому, как считает эксперт, на данный момент нет смысла активно закупать доллар для долгосрочного хранения, но можно закупиться для скорых трат, например, для путешествий за рубеж в ближайшие месяцы.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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