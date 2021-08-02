Эксперты рассказали, стоит ли россиянам вслед за Минфином скупать доллары

О том, есть ли смысл в скупке валюты в августе и сентябре, рассказал эксперт по коммуникациям, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Он дал благоприятный прогноз для российской валюты до конца лета, пишет РГ .

«Сейчас никаких поводов для изменения конъюнктуры не видно - санкционная риторика Запада в адрес Москвы приутихла. Мировые цены на экспортируемые из России нефть, газ, металлургическую и сельхозпродукцию комфортны как никогда. Ликвидность на валютном рынке присутствует, а интерес его участников к риску высокий», - сообщил Лобода.

Эксперт добавил, что российский рубль все еще остается сырьевой валютой, поэтому он и далее будет следовать за котировками нефти и газа.

Ранее стало известно, что Минфин планирует с 6 августа по 6 сентября выкупать с рынка валюты на 14,4 млрд рублей, увеличив закупки почти на 1 млрд в сравнении с предыдущим месяцем. Эта валюта поступит в ФНБ, для формирования резервов, необходимых для обеспечения экономической безопасности страны.

Эксперт отмечает, что закупка доллара не позволяет рублю укрепляться, что стабилизирует инфляцию. Поэтому можно говорить о том, что Минфин работает сразу в нескольких направлениях, не позволяя серьезному росту доллара к рублю. Без таких действий курс рубля мог бы просесть минимум на 5 рублей, прогнозирует Лобода.

Но стоит учитывать, что доллару приходится бороться с экономическими проблемами США, в том числе и с огромным госдолгом, который уже достигает 28,5 трлн долларов.

До наступления осени доллар США может кол****ься в пределах 72-75 рублей, курс евро будет в диапазоне 86-88 рублей. Поэтому, как считает эксперт, на данный момент нет смысла активно закупать доллар для долгосрочного хранения, но можно закупиться для скорых трат, например, для путешествий за рубеж в ближайшие месяцы.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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