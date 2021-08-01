Экономист Андрей Шпиленко: Повышение ключевой ставки до 6,5% укрепит курс рубля

Вчера, 16:49

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Экономист Андрей Шпиленко: Повышение ключевой ставки до 6,5% укрепит курс рубля
Фото из открытых источников

Банк России по итогам заседания совета директоров в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку до 6,5% годовых: показатель вернулся на уровень октября-декабря 2019 года. Центральный банк (ЦБ) связал рост ставки с усилением инфляции и высокими инфляционными ожиданиями.

Директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России и кандидат экономических наук Андрей Шпиленко считает, что решение ЦБ повысить ключевую ставку спровоцирует увеличение процентных ставок по кредитам и депозитам в коммерческих банках в ближайшие месяцы.

“Как следствие, снизится активность на кредитном рынке и замедлится экономический рост. Рост процентных ставок по кредитам не позволит компаниям увеличивать операционную деятельность или даже будет способствовать ее сокращению. Покупательная способность населения, как и спрос на товары и услуги, снизится”, - комментирует экономист.

Однако, по мнению Шпиленко, рост процентной ставки по депозитам поднимет доходность вкладов, а повышение ключевой ставки сразу на один процентный пункт может укрепить курс национальной валюты к концу 2021 года.


Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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