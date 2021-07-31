Пандемия обошлась Москве в 600 миллиардов рублей: Названы люди с повышенной защитой от COVID-19

Сегодня, 11:24

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Пандемия обошлась Москве в 600 миллиардов рублей: Названы люди с повышенной защитой от COVID-19

Информационное издание URA.RU сообщило в понедельник, 2 августа, о том, какие расходы бюджета Москвы произошли за все то время, когда в столице осуществлялись мероприятия, направленные на борьбу с пандемией коронавируса. Еще от источника поступили новые сведения об особенностях человеческого иммунитета. 

Сити-менеджер города Москвы Сергей Собянин рассказал, что в настоящее время из городского бюджета столицы Российской Федерации выделено более 600 миллиардов рублей на осуществление широкомасштабной борьбы с пандемией коронавируса.

Поддержка всех слоев столичного населения, а также бизнес-сообщества за полтора прошедших года обошлась московскому бюджету в 100 миллиардов рублей. Основная цель, которую стремились выполнить властные столичные структуры, заключалась в предоставлении возможности населению столицы и бизнес-структурам работать и при этом получать прибыль.

В свою очередь, известный российский эпидемиолог Горелов сообщил на страницах информационного издания о том, что, как минимум, до трех лет может продержаться сложная ситуация в Российской Федерации из-за пандемии коронавирусного инфицирования. Главной причиной столь длительного периода является то, что до настоящего времени в государстве не достигнут коллективнммунитета.

Академик РАН Арег Тотолян отметил, что повышенная защита организма против коронавируса есть у людей, обладающих высоким уровнем интерферона-альфа. Также более защищены граждане с высоким содержанием лимфоцитов в крови.

По словам эпидемиолога, есть другие факторы, влияющие на иммунитет против коронавируса. Они находятся на начальной стадии изучения.

Ранее портал URA.RU сообщал, что Александр Соловьев считает третью волну коронавируса худшей за всю его историю. Сейчас достигнут максимальный уровень смертности.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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