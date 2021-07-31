В РФ реальные пенсии падают, а пенсионеров стало меньше на 1,2 млн человек

Больше всего инфляция и пандемия в России бьют по пенсионерам. Сегодня их 43 млн человек. За 2 года количество пенсионеров уменьшилось на 1,2 миллиона человек. Самые большие цифры смертности пенсионеров с 1 июля 2020-го по апрель текущего года — 956 тыс. человек. Это не только следствие пандемии (очень высокая смертность среди пожилых), но и повышения пенсионного возраста. Пенсионный фонд в 2021 году потратит на пенсии 9,567 трлн руб., что на 125 млрд меньше, чем в прошлом году.

По информации Росстата в июне нынешнего года средняя пенсия составила 15?822 руб. Это на 846 руб. больше, чем годом ранее. Однако в реальном выражении, с учетом инфляции, пенсии сократились в целом на 0,8%, а по отношению к продуктовой корзине и медикаментам еще больше.

По информации того же Росстата, продовольственная инфляция в 2021 году составила 8,7%. Двадцать пять базовых продуктов подорожали на 15,6% к апрелю (морковь подорожала на 122%, картофель на 56%, курятина на 15,4%, а гречка на 10,3%). С учетом этих цифр покупательная способность пенсий упала на 2,1%. Ситуация с медикаментами не намного лучше - официально они подорожали на 7,6% за полгода.

Хочется отметить еще один факт: с 2013 года пенсии россиян выросли на 7,2 тыс. руб., или на 72%. Однако в долларах они сократились на 29% — с 304 до 216 долларов. Это имеет большое значение, так как 60% товаров на полках магазинов импортные или имеют импортную составляющую. Следовательно, на их ценообразование влияет курс рубля и стоимость доллара.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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