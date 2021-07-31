Экономист: США могут ввести новые санкции против РФ «зачетным методом»

Экономист Владимир Васильев рассказал о «зачетных санкциях» против России.

Комментируя недовольство республиканцев сделкой между Вашингтоном и Германией по газопроводу «Северный поток – 2».

Президент США Джо Байден пошел на сделку с Германией, несмотря на то, что ранее Белый дом категорически был против запуска газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря, пишет ПолитЭксперт .

Васильев отмечает, что действия Байдена многие американцы оценили негативно, поскольку у них теперь складывается мнение, что Белый дом не заботится о государственных интересах. Поэтому не исключено, что Республиканская партия может предпринять попытку импичмента Байдена. Не факт, что она окажется успешной, зато будут опубликованы обвинительные статьи, что ударит по репутации политика.

Поэтому Байдену вновь придется маневрировать, и он вновь может пойти на введение новых санкций, но уже «зачетным методом».

Отметим, согласно заявлению, которое сделали США и Германия, Берлин будет добиваться от Москвы продления на 10 лет контракта на транзит газа через ГТС Украины, который истекает в 2024 году. На этих условиях Вашингтон пообещал не препятствовать запуску «Северного потока – 2».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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