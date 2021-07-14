Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу: кто выиграет от сделки

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18 июня страны ОПЕК+ (международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в 1960 году. В настоящее время ее членами являются 13 стран) в результате длительных и ожесточенных переговоров договорились увеличивать добычу нефти.
В соответствии с новыми условиями, начиная с августа, разрешается ежемесячно увеличивать добычу нефти на 400 000 баррелей в сутки. И действовать это соглашение будет до того момента, пока страны не вернутся к докризисным цифрам. По прогнозам это может произойти не ранее сентября 2022 года.
Страны ОПЕК+ увеличивают добычу в расчете на сокращение дефицита нефти на рынке. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что спрос может вырасти до 96,4 млн баррелей в сутки.
Однако статистика по нефти из США и Северной Америки не позволяет делать такие оптимистичные выводы. На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о неожиданном падении поставок нефтепродуктов на внутренний рынок.
Распространение нового штамма коронавируса «дельта» все больше подрывает уверенность специалистов в восстановлении мировой экономики, обращает внимание Bloomberg.
«Одной только сделки ОПЕК+ недостаточно, чтобы вернуть рынок нефти в нормальное состояние. Участники нефтяного рынка ждут когда спрос на нефть будет зависеть не от пандемии, а от зеленой повестки», - считает аналитик «ВТБ Капитала» Екатерина Родина.
«По всему миру вводятся новые ограничения на вредные выбросы. К примеру, в Канаде с 2035 году будет введен запрет на выпуск автомобилей на моторном топливе. Евросоюз в свою очередь собирается сократить выбросы к 2030 году на 55% по сравнению с 1990 годом. Эти мероприятия, естественно, снижает спрос на нефть».
Кроме того, аналитик обратила внимание на то, что после наводнения в Германии сторонников «зеленой» климатической повестки станет намного больше. Что ускорит переход к электромобилям и возобновляемым источникам энергии.
Goldman Sachs считает, что из-за существующих проблем с недостатком производственных мощностей в отдельных странах ОПЕК дефицит предложения сохранится. В итоге цены на нефть могут составить $82 и $80 за баррель.
«Россия в этой ситуации в выигрыше, так как сможет увеличивать добычу на 100 000 баррелей в сутки каждый месяц и к маю 2022 года (то есть раньше, чем ОПЕК+ в целом) выйти на докризисный уровень добычи», - заявил вице-премьер Александр Новак.
В связи с этим «ВТБ Капитал инвестиции» советует обратить внимание на акции «Роснефти». «Роснефть» в состоянии наращивать добычу нефти на Русском месторождении и «Роспане» на Ямале, добавляет аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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