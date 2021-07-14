Власти России отказались от повышения налогов для богатых

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Некоторые российские министры не поддержали программу по повышению налогов для богатых, которая должна была увеличить государственный бюджет. Указывается, что увеличение ставки НДФЛ для богатых не получило одобрение некоторых министерств, в связи с чем было принято решение поиска дополнительных доходов из других источников, передает «URA.Ru».
Согласно проекту по мобилизации доходов федерального бюджета в период 2022-2024 годов, в России должен был быть внедрен налог для богатых — однако данный проект так и не получил поддержку большинства министерств. Теперь чиновники должны искать новый источник доходов — и приоритетной сферой для решения этой задачи был назван не нефтегазовый сектор.
В частности, рассматривается предложение повысить налог на добычу полезных ископаемых для металлургов, что автоматически коснется и драгметаллов. По оценкам специалистов, такая стратегия позволит увеличить НДПИ при добыче черных и цветных металлов почти в 3,5 раза, что принесет в государственную казну дополнительные 100 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Еще одной потенциальной сферой для поиска дополнительных средств была названа продажа госимущества — причем взимать налог планируется не с крупных госкомпаний, а небольших предприятий.
Замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что дополнительный налог может быть внедрен и для некоторых транснациональных корпораций, что подразумевает минимальную ставку налога на доходы цифровых гигантов. Также не исключено, что будет предпринято улучшение администрирования штрафов за нарушение правил дорожного движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта — в частности, увеличены суммы штрафных сборов.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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