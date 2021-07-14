Власти России отказались от повышения налогов для богатых

Некоторые российские министры не поддержали программу по повышению налогов для богатых, которая должна была увеличить государственный бюджет. Указывается, что увеличение ставки НДФЛ для богатых не получило одобрение некоторых министерств, в связи с чем было принято решение поиска дополнительных доходов из других источников, передает «URA.Ru».

Согласно проекту по мобилизации доходов федерального бюджета в период 2022-2024 годов, в России должен был быть внедрен налог для богатых — однако данный проект так и не получил поддержку большинства министерств. Теперь чиновники должны искать новый источник доходов — и приоритетной сферой для решения этой задачи был назван не нефтегазовый сектор.

В частности, рассматривается предложение повысить налог на добычу полезных ископаемых для металлургов, что автоматически коснется и драгметаллов. По оценкам специалистов, такая стратегия позволит увеличить НДПИ при добыче черных и цветных металлов почти в 3,5 раза, что принесет в государственную казну дополнительные 100 миллиардов рублей в ближайшие 3 года. Еще одной потенциальной сферой для поиска дополнительных средств была названа продажа госимущества — причем взимать налог планируется не с крупных госкомпаний, а небольших предприятий.

Замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что дополнительный налог может быть внедрен и для некоторых транснациональных корпораций, что подразумевает минимальную ставку налога на доходы цифровых гигантов. Также не исключено, что будет предпринято улучшение администрирования штрафов за нарушение правил дорожного движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта — в частности, увеличены суммы штрафных сборов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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