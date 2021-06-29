Экономист Андрей Шпиленко рассказал о зависимости малого бизнеса от крупного

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Международный консультант Программы развития ООН, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко выступил в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Он рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса в РФ в постпандемийный период и заявил, что МСП надо дать возможность заработать 3 триллиона долларов.
Его коллега из Петербурга Александр Колос объяснил слушателям «Комсомольской правды», что маленькие фирмы зачастую являются поставщиками у крупных промышленных предприятий, только этого недостаточно.
По словам Шпиленко, сегодня около 80% комплектующих материалов и сырья наша страна приобретает за рубежом. На это тратится более 3 триллионов долларов. Шпиленко утверждает, что малый и средний бизнес в России должен занять этот рынок. Однако у нас считают, что предпринимателям нужно дать денег.
«Нет! Необходимо развивать производственный цепочки и рассказывать в какие именно производственные цепочки нужно входить, что выпускать и кто будет являться потребителем их продукции», - заявил спикер.
На первый взгляд, данная схема схожа с «плановой экономикой», существовавшей во времена Советского Союза. Однако данный подход имеет кардинальные отличия. Шпиленко отметил, что бизнес, который с 1991 года был предоставлен сам себе, нуждается в реальной поддержке.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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