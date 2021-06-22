В ЕБРР предупредили об опасности «дельта-коронавируса» для экономик стран с низкой вакцинацией

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Страны с низким темпом и охватом иммунизации населения рискуют получить резкое падение экономики — такой прогноз составила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик. Эксперт отметила, что на фоне ухудшения эпидемиологических показателей могут быть введены более жесткие ограничения, которые сильно отразятся на малом бизнесе и сфере международного туризма, передает «Газета. Ru».
С учетом чрезмерно быстрого распространения индийского дельта-штамма коронавируса, страны с низким охватом вакцинации будут иметь большие риски в стабильности своей экономики. Главный экономист банка ЕБРР Беата Яворчик указала, что чем больше будут ухудшаться эпидемиологические показатели, тем сильнее будут расти риски упадка экономики.
«Остается огромная неопределенность в отношении распространения варианта COVID-19 дельта, который представляет особенно большие риски для стран, добившихся меньшего прогресса в вакцинации», - прокомментировала Яворчик.
Эксперт добавила, что при этом Европейский банк реконструкции и развития сохраняет рост ВВП в странах присутствия организации — ожидается, что показатели ВВП таких стран достигнут 4.2%, тогда как предыдущие прогнозы давали предельное значение в 3.6%.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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