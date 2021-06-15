200 долларов за баррель: Новый «суперцикл» опасен для России

Сегодня, 14:29

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200 долларов за баррель: Новый «суперцикл» опасен для России

Стремительно дорожающая нефть для России может быть опасной.

«Черное золото» уже добралось до отметки 73 доллара за баррель и, как считают аналитики, и дальше будет расти. 

Мир оказался на пороге очередного нефтяного «суперцикла», когда цены на нефть в ходе многолетнего тренда на повышение могут достигнуть 100, а то и 200 долларов за баррель, пишет «Взгляд».

Дэвид Тавил, президент Maglan Capital прогнозирует «нефтяной коллапс» в течение трех ближайших лет в результате невероятного спроса на энергоносители, инфляции и давления акционеров на нефтяных гигантов с требованием снизить выбросы парниковых газов.

«В краткосрочной перспективе цены на нефть будут расти благодаря инфляции и сильному спросу и в конечном итоге могут достичь 100 долларов за баррель» - спрогнозировал Тавил.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич солидарен с ним и считает, что эту отметку нефть на самом деле может пробить. Однако развитие событий будет зависеть от властей и политики. 

Они могут обложить традиционную добычу очень высокими акцизами, налогами и пошлинами с тем, чтобы за счет этих сборов оплачивать переход на зеленую энергетику.

Поэтому, как бы парадоксально это ни звучало, в интересах РФ и других стран-экспортеров нефти придерживаться курса на сдерживание цен на черное золото. Тем более что, как считает ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис, резкое повышение стоимости способно ускорить переход на альтернативные источники энергии и дестабилизировать восстановление экономики.

Российской экономике, по мнению экспертов, нынешняя цена 70-75 долларов уже может быть выгодной.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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