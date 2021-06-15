СМИ: Дешевый труд россиян становится приманкой для мировых производств

Низкая себестоимость трудового ресурса российских граждан является заманчивой перспективной для мировых производств — такую информацию предоставили аналитики. Не исключено, что вскоре вместо дешевой рабочей силы Китая российские компании перейдут на отечественных работников, что грозит превратить Россию в глобальную сборочно-пошивочную фабрику. Об этом пишет «Свободная пресса».

Из-за значительного удешевления российской рабочей силы, а также на фоне стремительного роста зарплаты китайских граждан отечественным предприятиям становится невыгодно пользоваться услугами рабочих из Поднебесной. Некоторые логистические проблемы, которые сохранились со времени начала пандемии коронавируса, также заставляют российские компании пользоваться местными комплектующими, что ослабляет зависимость от зарубежных партнеров.

«Ставка на дешевый рабочий труд — это не выход для страны с такими высокими амбициями и качественным человеческим капиталом, как Россия. Если данная тенденция сохранится, то мы просто станем страной с самым дешевым трудом, и все производства, которые работали в Китае, перейдут к нам. В итоге мы станем страной с очень большой трудоинтенсивностью производства, причем сфера развития технологий и новых производств будет очень сильно отставать», - прокомментировал заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Эксперт указал, что многие виды производства возвращаются в те регионы, где ближе потребитель — то есть в развитые страны. Соответственно, России может остаться только то, что не могут делать роботы, и что требует дешевого рабочего труда.

«Во избежание этого нам следует не только использовать ресурсы и развивать инновационное производство, но и подбирать эффективные организационные формы управления экономикой. И в первую очередь повысить зарплату и увеличить конкурентоспособность», - добавил Миронов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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