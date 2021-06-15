В КПРФ рассказали, куда уходят сэкономленные на пенсионерах деньги

Врачи из «красной зоны» сообщили о новых симптомах коронавируса
Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...Подробнее
Олигархи выводят за рубеж те деньги, которые правительство сэкономило на выплатах работающим пенсионерам.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов утверждает, что с момента, как была приостановлена индексация пенсий работающим россиянам, государство сэкономило около 5 трлн рублей, пишет URA.RU.
По словам Обухова, около 5 млрд рублей было вывезено из России незаконно в виде различных капиталов. То есть, пользуясь офшорными лазейками, уверен он, олигархи продолжаю выводить из России средства.
«Не должно быть так, что даже госкомпании и прочие крупные экономические структуры только до 5 трлн рублей прибыли вывозят ежегодно в офшоры», — подчеркнул Обухов.
Он подчеркнул, что КПРФ планирует добиться возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.
Еще одним этапом повышения благосостояния граждан пенсионного возраста Обухов назвал повышение минимального размера пенсий. Он должен быть увеличен до 25 тыс. рублей, подчеркнул член КПРФ.
По его словам, на подобные изменения у России есть ресурсы, и достаточно лишь «умерить аппетиты миллиардеров», чтобы доходы пенсионеров выросли и они стали жить лучше.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...Подробнее
СМИ сообщают о планах США осуществить еще одну провокацию в акватории Черного моря: Пентагон вознамерился отправить...Подробнее
На данный момент на территории России действует 4 вакцины от коронавируса - «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и...Подробнее
Автор американского портала The National Interest Тревор Филсет сообщил, что потенциальной зоной возможного конфликта...Подробнее
Стремительно дорожающая нефть для России может быть опасной. «Черное золото» уже добралось до отметки 73 доллара за...Подробнее
Обозреватель издания Forbes Майкл Пек рассказал о том, как ВМС США планируют обнаруживать российские гиперзвуковые...Подробнее
Российские вирусологи призвали граждан вакцинироваться от коронавируса, даже если они уже им переболели. В столь...Подробнее
Глава свердловского Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Дмитрий Козловских сообщил о планах Минздрава по...Подробнее
На территории Москвы и Подмосковья была введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий людей....Подробнее
Юристы в Московской области обосновали законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2. Юристы уверены, что...Подробнее
Комментировать