В КПРФ рассказали, куда уходят сэкономленные на пенсионерах деньги

Олигархи выводят за рубеж те деньги, которые правительство сэкономило на выплатах работающим пенсионерам.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов утверждает, что с момента, как была приостановлена индексация пенсий работающим россиянам, государство сэкономило около 5 трлн рублей, пишет URA.RU .

По словам Обухова, около 5 млрд рублей было вывезено из России незаконно в виде различных капиталов. То есть, пользуясь офшорными лазейками, уверен он, олигархи продолжаю выводить из России средства.

«Не должно быть так, что даже госкомпании и прочие крупные экономические структуры только до 5 трлн рублей прибыли вывозят ежегодно в офшоры», — подчеркнул Обухов.

Он подчеркнул, что КПРФ планирует добиться возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам.

Еще одним этапом повышения благосостояния граждан пенсионного возраста Обухов назвал повышение минимального размера пенсий. Он должен быть увеличен до 25 тыс. рублей, подчеркнул член КПРФ.

По его словам, на подобные изменения у России есть ресурсы, и достаточно лишь «умерить аппетиты миллиардеров», чтобы доходы пенсионеров выросли и они стали жить лучше.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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