Россиянам рассказали, как избежать мисселинга в банке

Россиянам, выбирающим финансовые услуги в банке, следует детально изучать условия и тарифы, а также обращать особое внимание на ссылки, приложения и предложения, внимательно изучить отзывы и посмотреть предложения от конкурентов. В противном случае можно запросто стать жертвой мисселинга. Об этом пишет РИА Новости, корреспонденты которого пообщались с рядом экспертов.

Чаще всего мисселинг встречается при открытии и продлении банковских вкладов. Банковские работники пытаются уговорить клиента, пришедшего, скажем, продлить вклад, подписать другой договор на оказание финансовой услуги. Однако спешить в данном случае не стоит.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин рекомендует россиянам прежде, чем что-то подписывать, изучить тарифы, ссылки, приложения и особые условия.

Банки часто маскируют свои истинные предложения, обещая высокие ставки по депозитам. Однако если вчитаться в детали, можно увидеть, что на самом деле процент будет зависеть от динамики фондового и валютного рынков.

Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, в свою очередь, пояснил, что ключевым признаком мисселинга является предложение повышенной доходности по финансовому продукту, оно и должно насторожить в первую очередь.

Россиянам, которые пострадали от мисселинга, стоит обращаться с жалобами в Центробанк и Роспотребнадзор. Банки, как правило, после этого сами связываются с клиентами, которым не раскрыли истинные условия договора.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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