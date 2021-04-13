Новые автомобили могут попасть под налог на роскошь в 2021 году

Сегодня, 15:34

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Новые автомобили могут попасть под налог на роскошь в 2021 году

Категория автомобилей, которая может попасть под налог на роскошь в 2021 году, была названа автоэкспертами. Специалисты указали, что в текущем году повышенная ставка транспортного налога ожидает некоторые модели ряда массовых брендов, помимо премиальных европейских автомобилей, передает «AutoNews».

В 2021 году под налог на роскошь могут попасть автомобили из японских и корейских массовых брендов — в частности, Kia Carnival и Kia Stinger, один из вариантов Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport не в базовой комплектации. Касательно премиальных брендов, под повышенный транспортный налог попадают Mazda CX-9 во всех комплектациях, Audi Q5 — причем для нее налог может быть в 2 раза выше обычного, поскольку стартовая цена на этот бренд составляет 4.1 миллион рублей. Цена на флагманский седан Mercedes-Benz S-Class в России начинается от 11.2 рублей — это значит, что покупателю такого авто придется заплатить тройной налог.

Налог на роскошь обязаны будут заплатить покупатели Jaguar XF и E-Pace, Land Rover Discovery, Nissan Pathfinder, Volkswagen Teramont, Genesis GV70, Infiniti QX55 и QX60, Mercedes-Benz CLS и всех других авто, стоимость которых на российском рынке превышает 3 миллиона рублей. Автоэксперты указали, что даже если покупатель приобретает авто с большой скидкой, то цена с дисконтом не будет учитываться при вычитке налога на роскошь — имеет значение только та стоимость авто, которая указана в перечне Минпромторга и которая обновляется каждые 12 месяцев.

Коэффициенты для транспортного налога формируются по установленной схеме: 1.1 — для новых авто стоимостью 3-5 миллиона рублей; 2 — для авто стоимостью 5-10 миллионов рублей, причем этот коэффициент действует в течение 5 лет; 3 — для авто стоимостью 10-15 миллионов рублей, действует в течение 10 лет; 3 — для авто стоимостью 15 миллионов рублей и выше, действует в течение 15 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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